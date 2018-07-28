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Чтобы не умереть, знаменитости пришлось кардинально поменять свой образ жизни, и такие мероприятия помогли Давине Макколл. В 50 лет женщина уже имеет статус звезды и много зарабатывает, но главным своим достижением считает совсем другое.

Рак вынудил британскую ведущую заняться спортом, который со временем стал жизненным стилем знаменитости. Причиной всему послужила смерть сестры Давины, которая скончалась от рака легких в 50 лет, а у ведущей произошло осознание, почему могло так произойти. Макколл активно занимается усовершенствованием своего тела и здоровья, а также прививает поклонникам любовь к спорту, продает фитнес-литературу и рассказывает о разных тонкостях процесса.

Телеведущая призналась, что очень боялась такого же диагноза – рака легких, поэтому теперь она много занимается и регулярно посещает врача, ведь своевременная диагностика может спасти человека от смерти. Как сообщают эксперты, на ранних стадиях онкологии недуг можно не распознать и вовсе, поэтому полное обследование всего организма следует проводить регулярно.