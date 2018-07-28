«Как из ада»: Поклонников напугал макияж Бородиной

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Новое фото не впечатлило поклонников, а вызвало бурю критики и негодования.

В своем аккаунте Instagram Ксения Бородина выложило новое фото, но явно переборщила с косметикой, о чем ей и «намекнули» ее подписчики, некоторых поклонников даже несколько напугал ее макияж.

«Ксюш, по моему, перебор...», «Что ты с собой сделала? Была симпотяжка, а превратилась в чучело», «Это уже слишком, тонна косметики, фу», «Чем-то болеете?!», «Этот макияж ужасен», «Похожа на фрика», «Кошмар какой-то», «Глаза как из ада». Однако многие поклонники вступились за звезду и прокомментировали ситуацию с макияжем Бородиной. По их словам, она выглядит отлично, хотя и немного переборщила с красками. Но все-таки выглядит красавицей ведь.

К сожалению, тонна и маленькая тележка косметики не всегда выглядит так уж превосходно. Одна из визажисток в комментариях под фото сообщила, что контуринг такой мощный здесь был вовсе необязателен, а глаза выглядят просто грязно. Кто знает, может быть ракурс сыграл плохую шутку и свет упал немного не так, как следовало бы, но Ксения звезда, а звездам почти никогда не прощают оплошностей.