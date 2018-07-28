«Ждет ребенка!»: Жена Гарика Мартиросяна подозревается в беременности

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Виной тому просторные наряды, которые та в последнее время любит надевать. В Instagram поклонники уверены, что девушка находится в интересном положении.

Жанна Мартиросян, жена знаменитого Гарика Мартиросяна, подозревается в беременности. Поклонники в Instagram заявляют, что девушка ждет ребенка и скрывает эту информацию от них. Жанна отрицает пополнение в семье, ведь за последний год ее трижды обвиняют в сокрытии живота.

Если обратить внимание на последние фотографии жены Мартиросяна, то действительно, она предпочитает надевать свободные платья, блузы и туники. Первый вывод: девушка беременна, но, может, она просто решила сменить стили или же это воля случая. Любопытным поклонникам остается только ждать, ведь рождение ребенка скрыть не так просто, как беременность.