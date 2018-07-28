Финалистка шоу «Взвешенные люди» чуть не потеряла дочь из-за халатности врача

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Женщина три недели пыталась понять, что происходит с ее дочерью.

Финалистка шоу «Взвешенные люди» Веста Романова сильно похудела за все время проекта и теперь осуществила долгожданную мечту - родила дочь. Но вскоре после выписки девочка начала капризничать, и молодая мама отправилась к участковому врачу. Он сообщил ей, что все в порядке и беспокоиться не о чем. И так продолжалось очень долго, около трех недель, в итоге женщина чуть не потеряла дочь из-за халатности врача. Наконец, Веста поняла, что ей от этого врача ничего не добиться, и она поехала к другому доктору, который находился достаточно далеко от нее. Он поделилась, что четыре часа проводила в дороге, чтобы увидеть свою малышку. Но сейчас все обошлось, и новый врач успокоил Весту. У месячной девочки были боли в животе и, скорее всего, непереносимость лактозы. Возможно, ей было трудно переваривать грудное молоко.

Ранее сообщалось, что в Когалыме мать также обвинила сотрудников больницы в халатности по отношению к ее 9-летнему сыну. У мальчика была хроническая аллергия и ему необходимо было лекарство, но медсестры не было на месте, а кабинет с препаратом закрыт. Счет шел на минуты. С помощью врача из другого отделения мальчик все же был спасен, но мать не намерена мириться с таким равнодушием сотрудников здравоохранения.