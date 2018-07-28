Знакомая Майкла Джексона рассказала, как поп-король стал «белым»

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Певец страдал связанным с пигментацией кожным заболеванием, рассказала СМИ Шэрон Карпентер, американский режиссер-документалист.

В 1980-х поп-король заболел витилиго. Свидетелем лечения Джексона стала автор фильма-трибьюта о нем. Люди высмеивали пигментацию на коже Майкла, рассказала знакомая легенды мировой поп-музыки.

Пытаясь рассказать всему миру о наличии у себя кожной болезни, поп-король стал «белым». Когда он умер, вскрытие подтвердило душераздирающий факт. Полную историю о том, как Майкл Джексон решился на смену цвета кожи из-за витилиго, Шэрон Карпентер планирует рассказать в фильме-трибьюте о легендарном певце и танцоре.

25 июня 2009 года мир сотрясла новость о смерти поп-короля. Переусердствовав с болеутоляющими препаратами, артист ушел на 51-м году жизни. Вина за роковую ошибку лежит на личном враче Джексона.