«Для пенсии»: 67-летний Газманов исполнил мечту детства, купив дрон

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Известный российский исполнитель Олег Газманов на своей странице в Instagram признался, что до 67 лет мечтал парить в небесах. Это у него началось с детства.

Теперь же, пенсионер Газманов купил дрон и начал забавляться им. Гаджет ему очень пришёлся по душе, и если в детстве он лишь во снах мог летать в воздухе, то сейчас с помощью небольшого пульта управления дроном можно не просто управлять девайсом, но и снимать всё происходящее вокруг. По-детскому счастливый Газманов к своей песне прикрепил трогательное видеопослание.

В качестве аудиодорожки он использовать песню «Улетаю» и цитату из неё. Фанаты восхитились стремлением 67-летнего Газманова всегда стремиться к своей цели. Некоторые посчитали, что исполнитель на пенсии будет забавляться дроном и прочими новинками в мире гаджетов. Но сам же певец ещё даёт фору многим молодым, демонстрируя отличную физическую подготовку.