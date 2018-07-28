Репутация актера Эда Вествика осталась не подмочена

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Британский актёр и музыкант Эд Вествик, наиболее известный по роли Чака Басса в телесериале «Сплетница» смог отстоять свою честь.

В ноябре прошлого года Эд был обвинен в сексуальных домогательствах и изнасиловании сразу тремя девушками. Актер всячески отрицал свою причастность к этим инцидентам. Он утверждал, что никогда не видел этих девушек, поэтому не мог их знать, а тем более, состоять с ними в интимной близости.

На сегодняшний день все обвинения сняты с Эда Вествика. Прокуратуре Лос-Анджелеса не удалось собрать необходимые доказательства, опираясь на которые, можно с уверенностью сказать, что актер мог быть замешан в сексуальных скандалах. Официально и юридически репутация Вествика осталась не подмочена.

Известно, что сейчас у Эда Вествика роман с моделью Джессикой Серфати. Девушка не верит слухам о своем любимом. Более того, она собирается выйти за актера замуж.