Стилист: Ротару испортила фигуру нелепым нарядом

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Певица предстала перед публикой в свободной тунике на прошедшем накануне фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга». Такой образ не пришелся по душе и модным экспертам, и поклонникам исполнительницы, которые раскритиковали кумира за безвкусицу.

Стилист Леся Андреева заявила, что София Ротару имеет привлекательную внешность, несмотря на солидный возраст, однако свою фигуру она испортила нелепым нарядом. Певица выбрала свободный крой верха с достаточно ярким принтом из разноцветных геометрических фигур, благодаря чему буквально «потерялась» в платье. Более того, классические брюки совершенно не подходят к такому дерзкому верху, считает имиджмейкер.

Леся Андреева считает, что артистке необходимо грамотнее подходить к вопросу выбора костюмов, ведь сейчас Ротару все еще популярна и востребована среди разных возрастных категорий поклонников. По мнению стилиста, полностью утяжеленный образ прячет даже самую привлекательную фигуру, отчего артист проигрывает на фоне более стильных коллег.