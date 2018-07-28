Фанатов обеспокоило печальное свидание Бибера с Болдуин

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Поклонники пары начали переживать за звезд. Они боятся, что те могут расстаться.

Вездесущие папарацци застали обнимающихся Джастина Бибера и Хейли Болдуин в нью-йоркском кафе. Свидание проходило 27 июля и уже сегодня все западные СМИ выложили компрометирующие фото. Фанатов не на шутку обеспокоило печальное свидание Бибера с Болдуин.

Несмотря на то, что в Бруклине новоиспеченные жених и невеста обнимались, вид у кумира всех девушек был уж очень опечаленный. Странно то, что пару не смущали люди вокруг, и они спокойно обжимались в течение 20 минут у всех на виду.

Очевидцы утверждают, после того, как пара вышла с кинотеатра, влюбленные выглядели более счастливыми. С чем это связано – пока что неизвестно. Многие юзеры предполагают, что певец мог расстроиться из-за возможной отмены свадьбы со стороны Хейли.

Напомним, Джастин Бибер окончательно определился со своим выбором и решил жениться на Болдуин. Этот факт, по сведениям от инсайдера, очень сильно расстроил экс-возлюбленную Бибера Селену Гомес.