«Бабки на лавочке»: Лена Миро рассказала о своём отношении к «Дом-2»

Сегодня, 18:09

Блогер уверена, что нельзя критиковать вещь, о которой ничего не знаешь. Девушка за раз посмотрела несколько серий телестройки и готова разнести «Дом-2» в пух и прах.

Лена Миро рассказала, несколько лет назад смотрела выпуски телепередачи «Дом-2». После скандала о сносе съёмочного павильона ради строительства новой дороги она захотела освежить в памяти суть телешоу и решила проверить, поменяется ли её отношение. Девушка была уверена, что за столько лет команда должна была стать профессиональнее, а участники – более харизматичными и интересными зрителю.

Участников скандальный блогер сравнила с жителями провинциального городка, который из-за закрытия единственного предприятия застрял в средневековье. Из ярких персонажей Лене Миро запомнилась только Рапунцель, у которой на нервной почве пропало молоко. Остальные для блогера разделились на два лагеря: те, что успел увеличить губы, и те, кто нет. Миро уверена, что отсутствие харизмы у персонажей делает просмотр шоу неинтересным.

Лена Миро думала, что Ксении Бородиной намного больше лет, чем есть на самом деле. Телеведущую несколько раз ловили за фотошопом снимков в Instagram-аккаунте. По словам блогера, Бородина на лобном месте превращается в «50-летнюю маму одного из домочадцев». В глазах Миро, Ольга Бузова не поумнела за два года, но многомиллионная армия фанатов за плечами помогла ей превратить «Дом-2» в собственное шоу. Для блогера Бузова и Бородина превратились в «бабок на лавочке».