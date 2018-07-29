Водонаева показала лицо без фотошопа

Сегодня, 05:15

Российская телеведущая и блогер Алена Водонаева утверждает, что на фотографии, которую она выложила буквально сегодня в своем аккаунте, ее лицо не редактировалось при помощи фотошопа.

Сейчас Алена со своим супругом отдыхают в США. На днях состоялось венчание пары в одной из церквей Лас-Вегаса. Осенью прошлого года Алена вышла замуж во второй раз за давнего знакомого Алексея Косинуса.

Супруги приняли решение не разлучаться надолго. Они вместе проводят время не только в Петербурге и Москве, но и в путешествиях. Долгожданное женское счастье самым лучшим образом сказалось на внешнем облике молодой женщины. Она совсем не выглядит на свои 36 лет на фото в ресторане фастфуда.

Охотно верится, что на фото Алены нет ни ретуши, ни фильтров, как пишет она сама. «Красивая женщина в дорогом ресторане. Кстати, без фейстюна я именно такая»,- подписала фотографию Водонаева. Мнения фолловеров разделились. Одни согласились, что Алена красива и ее красота натуральна. Другие критикуют «Не совсем красивая женщина, ее лицо точно не пример для подражания, но вот самоуверенности стоит поучиться от такой».