Супруга Кобзона рассказала о состоянии здоровья певца

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Женщина не отвечает на телефонные звонки, так как стремится сделать что-нибудь полезное для своего мужа.

Утром 28 июля стало известно о резком ухудшении здоровья Иосифа Кобзона. Его супруга Нелли рассказала, что передает абсолютно все пожелания выздоровления своему мужу. К сожалению, сейчас она не отвечает на звонки, так как очень занята и помогает мужу преодолеть это страшное время. Онкология была обнаружена у Иосифа Давыдовича в далеком 2002 году, но он борется с ней по сей день. Он уже перенес множество операций, одна из которых проходила в Германии, и, по всей видимости, ему предстоит еще одна.

Ранее сообщалось, что жена Кобзона опровергала все слухи о госпитализации певца и о его плохом состоянии здоровья. Она утверждала, что это лишь плановое посещение врачей раз в квартал и никакой реанимации нет, это лишь слухи, распространяемые журналистами. Но, по всей видимости, Иосифу Давыдовичу стало хуже и скрывать его состояние стало бессмысленно. Сейчас жена практически все время находится рядом с Кобзоном и помогает ему справиться с трудностями болезни.