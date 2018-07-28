Хирург раскрыл секрет пластических операций Ротару

Сегодня, 17:24

Многочисленные вмешательства позволили артистке в 70 лет выглядеть вдвое моложе, ведь здоровое питание и спорт не могли подарить такие результаты и омолодить звезду. Но есть процедуры, информацией о которых певица с публикой не делится.

Хирург раскрыл секрет пластических операций Софии Ротару, и их было очень много. Знаменитость еще в молодости изменила форму носа, а уже в дальнейшем начала прибегать к другим видам вмешательства – хирургическим путем исправляла форму подбородка, делала подтяжку лица, убирала лишний жир с верхних и нижних век, делала и продолжает делать уколы красоты, но на этом список операций и процедур Ротару не заканчивается.

По словам специалиста Александра Вдовина, на фотографиях видны практически все изменения во внешности певицы, но работающие с ней хирурги и косметологи выполняли свою работу правильно, поэтому процесс омоложения Софии Михайловны прошел без фанатизма. Ротару придерживается образа нестареющего кумира, и даже сейчас ходит на инъекции красоты, что позволяет коже певицы оставаться подтянутой.

Другие звезды шоу-бизнеса при попытках стать красивее не только становились посмешищем, но и серьезно калечили себя, после чего боялись смотреть в зеркало. Примерами таких неудачных операций стали Сергей Зверев, Вера Алентова, Людмила Гурченко и другие отечественные, а также зарубежные знаменитости.