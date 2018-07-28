Концерт Дианы Арбениной на VK Fest отменён из-за опоздания самолёта

Сегодня, 17:04

Диана Арбенина не смогла попасть на фестиваль VK Fest из-за российских авиалиний. Самолёт просто опоздал.

«У меня очень печальная новость, мы сегодня не будем на Я жутко обломана. В этом никакой вины - ни моей, ни группы, ни фестиваля – нет. Виной всему авиационные службы, которые бывают несовершенны в любой стране мира, включая ту, в которой я нахожусь. И вот сейчас я нахожусь в аэропорту и пытаюсь успеть на следующий фестиваль «Жара» в Баку», - заявила Диана Арбенина.

Поклонники спокойно отнеслись к этому, и попросили певицу больше так не пугать «срочными сообщениями». Выступление Арбениной в парке 300-летия Петербурга должно было состояться в 19:00 на «синей сцене». За оплаченные билеты на фестиваль посетитель не сможет вернуть себе деньги.