«Клон»: В сети появились фото Шнурова с безумно похожим на него сыном

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44-летний лидер группы «Ленинград», по словам пользователей социальных сетей, обзаводится детьми как «под копирку». Поводом для таких рассуждений стал снимок, на котором Шнур позирует со своим сыном Аполлоном.

У артиста есть двое детей, из которых старшая Серафима от брака с Марией Исмагиловой и несовершеннолетний сын Аполлон. Шнур редко делится снимками со своими детьми, но недавно в сети появились фото Шнурова с безумно похожим на него сыном. Подписчики певца пишут, что это настоящий «клон певца», правда, старого образца.

Солист группы «Ленинград» действительно передал многие черты лица своему сыну, поскольку последний уж очень похож на папу в 2000-х годах. Невероятную схожесть заметили и фолловеры артиста, поэтому фото вызвало огромный резонанс в социальной сети.

Напомним, в СМИ появилась информация о возможном романе Сергея Шнурова с актрисой Оксаной Акиньшиной. Пользователи сети заподозрили неладное, когда парочка начала флиртовать прямо на личных страницах в соцсетях, не стесняясь изумленных поклонников. Возможно, Оксана Акиньшина станет мачехой детям Шнура, хотя разница со старшей дочерью у актрисы всего в 6 лет.