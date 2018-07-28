«Докатились»: Поклонники раскритиковали снимок Баскова со Шнуровым и Киркоровым

Сегодня, 15:27

По мнению фанатов, поп-певцы несколько на другой плоскости, чтобы оказаться рядом с рокером Шнуровым.

Особенно это касалось Николая Баскова, который на снимке вообще кардинально выделялся и образом, и мимикой. Его коллеги по эстраде были в очках и с бурной растительностью на лице, а одной рукой изображали классическую «рок-козу». Поклонники даже стали шутить, что в эту странную компанию Баскова затянули насильно – очень уж явно виден был на лице артиста испуг.

Хотя сам певец в подписи к фото призывал радоваться появлению Шнурова. Однако сделать это фанаты не смогли, критикуя присутствие рокера возле Киркорова и Баскова. «Докатились», - выразился один подписчик. Правда, кому именно могло больше повредить такое общение, поп-артистам или рокеру, пользователи Сети решить не смогли.