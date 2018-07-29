51-летняя Овсиенко готовится стать мамой второй раз

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Возлюбленный Александр Меркулов как раз вышел из тюрьмы и теперь пара думает о детях. Среди вариантов на первом месте суррогатное материнство.

51-летняя Татьяна Овсиенко готовится стать мамой второй раз, но скорее всего звезда прибегнет к услугам суррогатной матери. Вопрос о детях встал перед певицей, когда ее возлюбленный Александр вышел из тюрьмы. Они хотят воспитывать общего ребенка и им все равно: мальчик или девочка. Известно, что Овсиенко в 1999 году усыновила мальчика с пороком сердца по имени Игорь, он вырос, завел свою семью и по-прежнему мать преданно его любит, как и он ее.

Татьяна Овсиенко давно состоит в отношениях с бизнесменом Александром Меркуловым, который в криминальном прошлом имел прозвище Саша Чудной. Стал известен после фигурирования в уголовном деле по факту покушения на Сергея Васильева, совладельца Петербургского нефтяного терминала. Тогда его приговорили к 4 годам, но в тюрьме он так и не сидел, поскольку срок вписывался в период, проведенный в СИЗО пока шло расследование. В 2011 году в Ялте было открыто уголовное производство в связи с подделкой документов, у него был фальшивый паспорт на имя Анатолия Мазуренко.