Киркоров рассказал о премьерном показе продолжения клипа «Цвет настроения синий»

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Весной этого года клип Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» буквально взорвал интернет.

А потом певец пообещал поклонникам и критикам продолжение. Король эстрады заверил, что оно «будет еще круче».

И вот в студии радиостанции «Авторадио» певец рассказал, что вторая часть клипа «Цвет настроения синий» совсем скоро будет представлена на суд зрителей. Филипп пообещал, что премьерный показ состоится в начале осени.

Также он раскрыл секрет, кто на этот раз будет в составе съемочной группы. Интересно, что именно негативные отзывы хейтеров сподвигли певца создать вторую часть клипа «Цвет настроения синий». Желчь тех, кто подписывал петиции против клипа, только разожгли азарт Киркорова. Съемки продолжения нашумевшего ролика, который собрал миллионы просмотров в интернете, начнутся уже в августе, как только артисты будущего блокбастера «Ибица» вернутся с ежегодного музыкального шоу «Жара».

Снимать будет та же команда. Её возглавят неподражаемые Ургант и Гудков. «И опять будет жесть!»,- заверил Филипп Киркоров. «Новый продукт, новый клип, новое видео, которое, я думаю, взбаламутит нашу общественность, пуританскую, в очередной раз»,- уверен певец. Артист заявил, что на этом пути его ничто и никто не сможет не остановить. Киркоров вошел в такой раж, что сделал предложение самым ярым хейтерам, устроить ему акт линчевания на Красной площади. Его не смутят даже жестокая казнь или четвертование над изощренностью которых, он предложил своим критикам заранее подумать.

Напомним, что в мае клип Киркорова взлетел на первые строчки всех хитпарадов. В съемках были заняты друзья Филиппа Бедросовича: Ольга Бузова, Яна Рудковская с сыном Сашей, Григорий Лепс, Николай Басков, Тимати, рэпер Гнойный и видеоблогер Амиран Сардаров снялись в самых неожиданных образах.