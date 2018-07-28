«Раскраска для дочки»: Поклонники хотят разукрасить татуировки Тимати

Сегодня, 14:35

Такое желание появилось после публикации откровенной фотографии в Instagram. За 30 минут кадр набрал больше 153 тысяч лайков.

Поклонники хотят разукрасить Тимати, который в своем Instagram опубликовал новый откровенный снимок. На нем рэпер предстал перед публикой в белом полотенце, скрывающем самые интимные места, демонстрируя оголенный торс, который пестрит самыми разными татуировками.

Фанаты по-разному отнеслись к такому жесту. Некто заметил, что Тимати похудел, несмотря на свой ресторан знаменитых бургеров, где он явно частенько ест. Другие поклонники сделали удар на татуировках: nastya_kiwi: «Раскраска для дочки», franknastya1985: «Тело как книга...», shary_gel_aktobe: «Альбом для рисования». Действительно, тело Тимати напоминает раскраску анти-стресс с мелкими деталями, которые ну уж очень хочется разукрасить в яркие цвета.