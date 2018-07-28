Одинокий Макаревич назвал себя счастливым холостяком

Сегодня, 14:19

Артист успешно справляется без женщины – как на кухне, так и с другими делами. Исполнитель не торопится искать постоянную спутницу, ведь она ему просто не нужна, а свою заботу музыканту есть кому подарить.

Одинокий Андрей Макаревич, который развелся в третий раз еще в 2010 году, назвал себя счастливым холостяком, ведь никакого дискомфорта от своего статуса артист не испытывает. Певец умеет варить борщи и готовить в целом, а со стиркой и уборкой ему помогают наемные рабочие. В то же время, состояние свободы Макаревич называет достойным, а не грустным.

На гастролях лидер «Машины времени» скучает лишь по одной женщине, и ее зовут Ева. Немецкая овчарка окружена любовью, а вместе с ней в доме Макаревича проживает другой пес по кличке Сашка. Питомцы стали настоящими членами семейства артиста, и без своих любимцев исполнитель не может находиться длительное время на расстоянии.

С сыном Иваном Андрей Макаревич общается и активно оценивает творческую деятельность молодого актера и музыканта. Сын знаменитости уже успел сняться в нескольких популярных фильмах современности, в том числе – «Бой с тенью», «Метро» и другие, а также в нескольких сериалах и прочих проектах.