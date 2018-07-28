Скандально известная участница шоу «Холостяк» стала мамой

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Экс-помощница главреда «Эхо Москвы» Леся Рябцева и ее жизненный спутник Тимофей Васильев стали родителями прекрасной девочки 28 июля.

Как стало известно из Facebook, скандально известная журналистка и участница шоу «Холостяк» стала мамой. На родах, по словам девушки, присутствовал папа ребенка, который не оставлял Рябцеву ни на минуту в течение всей беременности.

Скандальная слава к Лесе Рябцевой пришла во время занятия поста зама главного редактора. Она, по мнению коллег, некомпетентна, поскольку в 2015 году во время прямого эфира журналистка «урезала» население России до 8 млн человек. Именно столько, по мнению Рябцевой, людей проживает на территории РФ.

Также журналистка известна своей любовью к бодипозитиву. Она неоднократно выкладывала фото с заросшими подмышками, чем постоянно вызывала к себе отвращение со стороны интернет-пользователей.