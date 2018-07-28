Кэти Прайс отомстила бывшему мужу за измены

Сегодня, 13:13

Модель Playboy и звезда собственного реалити-шоу Кэти Прайс опозорила Кирана Хейлера на весь мир в его 31-й день рождения.

Камера по пятам следуют за 40-летней певицей Кэти Прайс. На этот раз девушка решила превратить празднование дня рождения своего бывшего мужа в рейтинговое телешоу. 22 марта Киран Хейлер устроил вечеринку в честь своего 31-летия. Кэти Прайс пришла на праздник не с пустыми руками и подарила возлюбленному секс-игрушку, имитирующую женские половые органы. Девушка заявила, что теперь у стриптизёра есть всё, чтобы быть счастливым. В скором времени девушка подала на развод и начала новые отношения.

Кэти Прайс не один раз ловила Кирана Хейлера на изменах. Он даже переспал с няней собственных детей 41-летней Никки Браун. Молодой человек признался, что чувствовал себя опозоренным и униженным после выходки бывшей возлюбленной. Кэти Прайс посчитала, что в её поступке не было ничего плохого. Девушка была довольна, что ей удалось отомстить Кирану.