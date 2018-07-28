Выход второго документального фильма о Деми Ловато откладывается из-за её госпитализации

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Продюсер платформы YouTube, работающей над производством продолжения фильма, заявила, что компания ставит съёмки на паузу из-за передозировки и госпитализации певицы.

Ранее неанонсированное продолжение серии документальных фильмов о Деми Ловато должно было появиться на видеоплатформе этой осенью. Предыдущий фильм «Demi Lovato: Simply Complicated» фанаты певицы также могли посмотреть на YouTube, который занимался съёмками документальной картины.

Содержание второй части остаётся загадкой, однако Деми Ловато может продолжить открываться перед своими поклонниками и говорить с ними на интимные темы. Напомним, что в «Simply Complicated» девушка призналась в своих зависимостях, в психическом и пищевом расстройствах и многом другом. Сейчас продюсер оригинального контента YouTube Сасан Дэниелс говорит, что судьба и дата выхода второй части документального фильма не определены, а также она не смогла ответить, захочет ли Деми Ловато включать инцидент с недавней госпитализацией из-за передозировки наркотиками в финальную версию.