Пользователи высмеяли самую стильную девушку российского шоу-бизнеса по версии Сергея Лазарева

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Выбор певца пал на российскую певицу грузинского происхождения Кети Топурию, которая поразила пользователей безобразным образом на музыкальном фестивале «Жара».

У Сергея Лазарева было крайне мало неудачных нарядов, и его вполне оправданно можно назвать одной из икон стиля российского шоу-бизнеса. Певец старается держать себя в форме и тщательно подбирает наряды для каждого выхода в свет. На днях финалист «Евровидения-2016» рассказал, кто сможет занять место рядом с ним на модном Олимпе. Сергей Лазарев на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал снимок с певицей Кети Топурией. «Не в обиду другим красавицам, но образы Кети всегда огонь», - подписал снимок певец и назвал девушку самой стильной певицей.

Комментаторы не согласились с мнением Лазарева и полностью раскритиковали наряд солистки группы «А’Студио». Пользователи высмеяли странное бесформенное платье из плотного чёрного материала с белыми вставками. Больше всего поклонникам Лазарева не понравились декоративные элементы, которые комментаторы окрестили «шлангами от пылесоса». Также Топурия прогадала с обувью. Моду на туфли с целлофановыми пакетами ввела Ким Кардашьян, поэтому отечественному зрителю такое пришлось не по вкусу. Комментаторы заметили, что и девушке неудобно в собственной обуви – её пальцы были как-то странно скручены.