Россияне успели забыть Дениса Майданова за время его выступлений в Донецке и Луганске

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Денис Майданов и Анна Семенович приехали в Донецк и Луганск, чтобы дать концерт в честь Дня работника торговли. Однако, когда девушка опубликовала совместное фото с певцом, ее подписчики стали спрашивать, кто он такой.

На своей странице в Instagram Анна Семенович опубликовала фотографию, на которой она ужинает вместе с Денисом Майдановым. По словам девушки, артисты очень дружный народ, поэтому, доев свою порцию, певец принялся за еду Семенович. Подписчики посмеялись с такой фотографии, так как сами часто попадали в похожую ситуацию: «Поел свое – помоги подруге, потому что она на диете».

Однако гораздо чаще можно встретить комментарии, в которых россияне спрашивали, кто этот человек на фотографии: «А че это за лысый дядя?». Напомним, что Денис Майданов является Заслуженным артистом Российской Федерации, но это не помешало многим забыть певца, стоило ему выехать из страны на гастроли.