Ольгу Бузову не пригласили на фестиваль «ЖАРА-2018», но она приехала «покорять» другие города

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В разгар фестиваля «ЖАРА-2018», который проходит в Баку, Ольга Бузова публикует видео с концертов в других городах. Подписчики негативно отнеслись к кадрам с выступления и написали, какие категории людей могли на него прийти.

На своей странице в Instagram Ольга Бузова опубликовала сообщение, в котором поблагодарила всех, кто пришел на ее концерт в Риге. По словам певицы, у нее есть только две вещи, благодаря которым она никогда не останется одинокой – это фанаты и сцена. К такому сообщению прикрепляется видео, на котором она выступает, а полный зал зрителей ей подпевает. Несмотря на то, что были те, кто поддержал Бузову, многим не понравились ее песни. По словам некоторых подписчиков, она никак не певица, а артист разговорно-пародийного жанра. Также среди тех, кто пришел на концерт Бузовой, можно заметить только школьниц.

Скептики спросили, что Бузова делает в небольшом зале в Риге и почему ее не пригласили на фестиваль «ЖАРА-2018». Поклонники вспомнили, что в прошлом году она выступала в Баку, но теперь решила отправиться «покорять» другие города.