«С кем ты воюешь?»: Поклонники раскритиковали Ксению Собчак за высказывания о личном противостоянии

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Лунное затмение и противостояние Земли с Марсом навело Ксению Собчак на рассуждения о собственной жизни. Однако поклонники посчитали все мысли телеведущей слишком фальшивыми.

На своей странице в социальной сети Ксения решила написать о том, что противостояние является частью её жизни. Собчак рассказала о том, что закаляется благодаря сопротивлению всё время. Телеведущая отметила, что только после полного распада на частицы она способна собраться и стать еще сильней. «Снова встать и идти на свою войну», - пишет Ксения.

Однако многим поклонникам заявления Ксении показались слишком странными. Они раскритиковали Собчак за излишний пафос в тексте, отмечая, что для неё все происходит совсем не так. «С кем ты там всю жизнь воюешь?» - спрашивают подписчики. Им показалось странным, что высказывания Ксении приурочены красивому явлению, постаравшись объяснить и то, что астрономическое противостояние это не то, о чем думает Собчак. Но нашлись и те, кто поспешил встать на защиту телеведущей, посчитав её высказывания искренними, личными и подходящими под ситуацию.