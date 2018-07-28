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Многосторонняя личность, похоже, переоценила свои силы и слегла с с тяжелым нервным расстройством. Фотографии с капельницей на страничке в соцсети звезды вызвали панику у ее многочисленных поклонников.

Ольга Бузова шокировала врачей состоянием своего здоровья, когда те приехали к певице на дом, по срочному вызову. Диагноз медиков был однозначен – тяжелое нервное истощение на фоне длительного стресса. Действительно, для Бузовой этот год был наполнен событиями и, далеко не всегда приятными. Чего только стиит «предательство» давнего воздыхателя Романа Гриценко или скандал с неудачной шуткой про замужество с Денисом Черышевым.

Но последней каплей перед медицинской капельницей стало решение столичных властей о сносе съемочной площадки «Дома-2» «Поляна». Несмотря на то, что Ольга уже давно пустилась в свободное плавание, телевизионный проект стал для нее судьбоносным. Именно «телестройка» сделала Бузову сначала известной, а затем помогла стать мегазвездой отечественного масштаба. Несмотря на состояние здоровья, певица, пройдя краткий курс лечения, отправилась в Латвию, где у нее запланировано несколько концертов. Ольга надеется, что заграничные гастроли станут новым этапом в ее творческой жизни.