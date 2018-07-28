Навка прилетела в Баку с Песковым

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В Азербайджане проходит фестиваль «Жара». Российские звезды радуют своими хитами, а не менее знаменитые особы РФ прилетели послушать соотечественников. Из всего обилия российских селебрити удивила своим появлением одна пара.

Как оказалось, на втором дне фестиваля в Баку была замечена экстравагантная пара. Оказалось, что фигуристка Татьяна Навка прилетела в Азербайджан со свои мужем, пресс-секретарем Владимира Путина, Дмитрием Песковым. Он рассказал журналистам, что сейчас пребывает в отпуске, поэтому позволил себе провести время на отдыхе с прекрасной супругой. Пресс-секретарь отметил, что достопримечательности города им безумно понравились. Незнакомый мужчина, стоявший в толпе, возжелал сфотографироваться с Песковым, на что тот радостно согласился.

Во второй день фестиваля, когда и была замечена необычная пара, Валерия, Леонид Агутин и Владимир Пресняков провели свои творческие вечера. Их коллеги выступали с ними на одной сцене, исполняя их известные хиты.

Напомним, Татьяна Навка и Дмитрий Песков познакомились на дне рождения общего друга. От первого брака Песков имеет троих детей. Свадьба пары состоялась в 2015 году в Сочи и до сих пор они живут в браке, ладя друг с другом. Для пресс-секретаря Татьяна никогда не ассоциировалась со спортом, она для него «девушка с рекламы». Но из-за этого ссор у пары никогда не было, поскольку фигуристка призналась, что они с супругом практически не ругаются.