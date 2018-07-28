«Время обновлений»: Ведущая Первого канала рассказала о пользе кровавой Луны для России

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По словам Екатерины Андреевой, Луна расположена сейчас в Водолее, а Россия – страна, где именно Водолей и главенствует.

Именно потому, по словам ведущей, сейчас стоит проявлять максимальное спокойствие, избавиться от ментальных долгов и ошибок. Также необходимо понять, от чего следует отказаться, а что – принять. Это очень благоприятный момент для жителей России не искать обходные пути, а справиться с существующими проблемами. «Уметь слышать шелест звёзд и не ломиться в чужую дверь», - рассказала Екатерина Андреева.

Поклонников знаменитости, верящих в астрологию, такие новости обрадовали. Они поблагодарили Екатерину Андрееву за полезный совет. Некоторые также отметили, что и сами наблюдали лунное затмение, причём Луна в этот раз была какого-то особого кроваво-красного оттенка. Поэтому это точно знак, что наступило время обновлений.