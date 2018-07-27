«Дома поговорим»: Пара Шнуров-Акиньшина воссоединилась

Вчера, 22:55

Лидер группы Ленинград совсем недавно развелся со своей супругой Матильдой, но уже готов к новым отношениям.

Два месяца назад Шнуров удивил своих поклонников, объявив о своем разводе. Причины неожиданного решения для фанатов остались «тайной за семью печатями». А вот свои новые романы он не скрывает.

Сначала ему приписывали роман с подругой его экс-супруги Никой Белоцерковской. Вместе с ней отправился отдыхать в Италию. Шнуров и Белоцерковская давно знакомы, и многие знакомые артиста поспешили заявить об их многообещающем романе.

Рокер пока никак не прокомментировал эту информацию. А недавно интернет-сообщество стало свидетелями его заигрывания к бывшей возлюбленной. Неделю назад в Сети появились совместные снимки Шнурова и Оксаны Акиньшиной. Последним аргументом в пользу того, что пара воссоединилась и снова живет вместе, для фанатов стал комментарий Акиньшиной под фото, на котором Шнуров запечатлен в шортах и футболке: «Боже, ты пугаешь меня таким активным спортом!», а он ответил: «Дома поговорим».

Оксана Акиньшина и Сергей Шнуров познакомились на съемках фильма Андрея Прошкина «Игра мотыльков». Несмотря на большую разницу в возрасте, пара продержалась вместе почти два года.

Их роман получился очень скандальным. Пара прославилась своими постоянными пьяными вечеринками и скандалами. Но несмотря на разгульный образ жизни, Акиньшина смогла закончить школу. Близкие друзья пары утверждают, что это произошло только благодаря Шнурову.