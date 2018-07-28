Орландо Блум сорвался на зрительницу во время спектакля из-за iPad

Сегодня, 06:45

Актер выразил свое возмущение женщине, которая сидела с гаджетом в руках во время его выступления.

Орландо Блум не только снимается в кино, но и участвует в театральных постановках. Последнее его выступление прошло в Лондоне, где он сыграл главную роль в спектакле «Киллер Джо». Надо отметить, что интерес к спектаклю не утихает уже несколько недель. Каждая постановка проходит при полном аншлаге.

Во время исполнения своей роли Блум обратил внимание, что у одной из зрительниц в руках планшет. Звезду настолько возмутил этот факт, что он прервал выступление, чтобы попросить зрительницу убрать мобильное устройство. Через какое-то время главный герой спектакля заметил, что его просьбу проигнорировали, и повторил свое требование, уже не выбирая слов: «Убери этот чертов iPad прямо сейчас! Я подожду».

История о поведении киноактера распространилась очень быстро. Это не первый случай, когда он обращается к зрителям с просьбой убрать дивайсы, но сорвался во время спектакля он впервые.

Позже зритель, сидевший за виновницей испорченного настроения звезды, рассказал журналистам, что дама использовала планшет для подключения вентилятора, потому что в зале было очень душно.

Как известно, жители западной Европы уже несколько недель изнывают от жары. Столбики термометров уже перешагнули отметку в 40 градусов и, согласно информации, предоставленной Гидрометцентром в ближайшие дни похолодания можно не ждать.