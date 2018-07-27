«Руки-базуки» Терёшин с невестой Олесей Малибу рассказали, когда будут «размножаться»

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Олеся Кожевникова, она же Олеся Малибу, стала невестой «синтолового качка» Кирилла Терёшина. Пара уже запланировала рождение ребёнка.

«Я хочу испытать совершенно другую жизнь в 22 года свои», - так подписал свою публикацию «руки-базуки». Он также акцентировал внимание на том, что Олеся Малибу может подарить ему счастье уже в скором времени. Под «счастьем» Терёшин подразумевает женитьбу на пышногрудой девушке. Она в коротком видеоролике призналась, что «размножаться» планирует после ЗАГСа. «Я размножаюсь только после ЗАГСа после венчания в храме Сколько Бог даст, столько и будет. То что я красивая, молодая, интеллигентная и очень умная и мне нужно размножаться», - рассказала Малибу.

Но у поклонников возникли сомнения по поводу её слов. Во-первых, она закончила лишь 9 классов, после чего отправилась «на поиски себя». Принимала участие в самых скандальных передачах, чтобы привлечь к себе внимание. Кроме того, она не скрывает, что делала операции по увеличению груди, чтобы стать как Андерсон. Стоит отметить и татуировки по всему телу, который в храме могут не так воспринять во время венчания. Но немаловажным фактом остаётся то, что Терёшин любит хайпить. Готовясь к свадьбе, он по-прежнему обещает «переспать с Ольгой Бузовой» и даже носит символическую футболку. На когда запланирована свадьба пока непонятно, но пара сделает всё, чтобы хайпануть на этом событии по полной.