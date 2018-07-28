Виктория Боня озаботилась облысением своей Мурки

Сегодня, 06:30

Дело в том, что любимица Виктории Бони стала терять шерсть. Девушка в панике.

Она обратилась за советом и помощью к своим подписчикам в соцсети.

Всего месяц назад звезда хвалилась, как ее кошке нравится бродить по улицам Монако. Её поразило преображение Мурки из домоседки в любительницу отдыха на свежем воздухе.

Теперь Боня теряется в догадках, что могло случиться с ее питомицей. Виктория озаботилась облысением кошки не на шутку. «Девочки, у Мурки облезает шерсть с ноги, уже клочками выпала…Что это может быть?» - задает вопрос Вика своим фанаткам.

Те, кто считает себя знатоками в этом вопросе, бросились устанавливать диагноз и давать девушке советы. Одни предупредили ее об опасности заражения лишаем, другие считают, что это может быть аллергией на еду, третьи полагают, что это - линька или клещи.

Но все поклонники оказались едины в одном: кошку необходимо показать ветеринару, а не следовать заочным советам по интернету.