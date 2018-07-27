В клипе Twenty One Pilots заметили украинские постройки

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Сами украинцы этому не совсем обрадовались, поскольку персонаж клипа пытался оттуда уйти, согласно одной из трактовок клипа.

Есть, однако, и другая, которая гласит, что именно здесь герой пытался побороть свои страхи и начать жить уверенно. В Сети разгорелся настоящий спор касательно того, хорошо ли, что группа Twenty One Pilots задействовала украинский городской фон для своего видео. Некоторые пользователи и вовсе предположили, что музыкантам были только нужны какие-то старые постройки.

Те, что в клипе, достаточно типичные, узнаваемые исключительно местными жителями. Речь идёт о Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина и Госпроме, который также в Харькове расположен.

Несколько человек заметили в демонстрируемых кадрах также одну из построек, относящуюся к университету в Киеве, однако к какому, не уточнили. Строения появились в ролике на песню Nico And The Niners, уже ставшем достаточно популярным на YouTube.