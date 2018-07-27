Анастасия Решетова рассказала о своём плохом самочувствии

Сегодня, 19:36

Модель Анастасия Решетова поделилась с поклонниками жертвами, на которые приходится идти красавицам ради успешной карьеры.

Формы Анастасии Решетовой стали её визитной карточкой, хотя многие поклонники девушки всё же настаивают на излишке пластических операций, без которых девушка выглядела бы не хуже. Но нож хирурга – не единственный способ оставаться в форме. Анастасия Решетова тщательно следит за своим питанием и регулярно посещает тренажёрный зал.

Результатами она так же часто делится в Сети, но они имеют и обратную сторону. В сторис в Instagram модель опубликовала фото с пугающей подписью, описывающей её плохое самочувствие: «Пропало желание к еде. Вес начал быстро уходить. Ещё умудряюсь заниматься без сил». Признания девушки не были услышаны многими поклонниками. Под другими фото в соцсети Анастасии оставляют комплименты, ведь она совсем не похожа на изнурённую диетами анорексичку.