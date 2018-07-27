Семье Меган Маркл запрещено появляться на ТВ

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Запрет появился после заявления отца герцогини о встрече Дональда Трампа и принца Гарри. Помимо того, Томас Маркл рассказал о взглядах его зятя на выход Великобритании из ЕС.

Семье Меган Маркл, нынешней герцогине Сассекской, запрещено появляться на ТВ после того, как Томас Маркл разоткровенничался в интервью на шоу с Пирсом Морганом. В результате никто из родственников знаменитости не сможет заработать денег и популярности.

Предполагается, что BBC и ITV не хотят развивать тему Меган Маркл, поскольку любая попытка привлечь родственников к участию на развлекательные шоу будет восприниматься как попытка нажиться на потенциальном воздействии на PR. Одно неправильное слово, и во всем мире издания будут пестрить заголовками о Меган, а для ее репутации это губительно. Тем более, королева Елизавета не будет в восторге от такого внимания к своей гордой персоне.