«Не позорься!»: Постаревший вид звезды «Универа» поразил фанатов

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Андрей Гайдулян сам сравнил себя с Сашей Сергеевым, снявшись на фоне большого постера. Актёр пошутил, что если причесаться, то «в целом» будет похож на того, кого он играл в «Универе».

Однако поклонники были другого мнения. Спустя 10 лет после начала участия в ситкоме Гайдулян «сильно сдал», заявили они. В настоящее время актёр играет в спин-оффе «Универа», сериале «СашаТаня». Ему 34 года, однако фанаты отмечают, что он выглядит существенно старше. Поклонников после публикации фото с постером поразило, что в сериале о молодой паре снимаются те, кого уже нельзя назвать молодыми. Валентине Рубцовой, которая и по сюжету сериала была старше своего киношного возлюбленного, уже 40 лет.

Фанаты отметили, что ни её вид, ни Андрея Гайдуляна уже не соответствует тем образам, которые они играют. Пользователи Сети стали советовать уйти из сериала и заняться теми ролями, которые более соответствуют по возрасту. По мнению фанатов, Андрей Гайдулян просто уже позорит себя таким поведением. Следует удивлять новыми образами, а не держаться за былую славу. Актёр на возмущения пока не ответил.