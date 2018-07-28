Карина Мишулина обвинила Еремеева в мошенничестве

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Актриса заявила, что у нее есть новые доказательства того, что Тимур просто жалкий мошенник.

Карина Мишулина предоставила документы, благодаря которым планирует очистить имя своего отца от клеветы Еремеева. По ее словам, ДНК-тест, подтверждающий ее родство с Тимуром - лишь подделка. Она сообщила, что в ее кровь была подмешана мужская и с легкостью выдана за кровь «брата», который теперь якобы на полноправной основе может называть себя Спартаковичем. Но Карина не хочет с этим мириться и обвинила мужчину в мошенничестве и подлоге.

Несмотря на угрозы ей, ее детям, даже работодателям она будет идти до конца. Ведь если ее убьют - всем будет понятно, кто это сделал. По словам актрисы, Тимур и его сообщники просто добиваются каких-то целей, но каких конкретно - пока неизвестно. А на программы, которые порочат память об ее отце, она больше не пойдет.

Данный конфликт длится уже достаточно долго. В нем бывают перемирия и затишья. В социальных сетях даже было опубликовано совместное фото актрисы и новоявленного брата. Но позже обрушилась новая волна обвинений, и они попытались разобраться в конфликте на программе «Пусть говорят», однако это лишь усугубило ситуацию.