Никита Пресняков и Алёна Краснова отметили годовщину свадьбы

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Внук Аллы Пугачёвой на своей странице в Instagram рассказал, что с Алёной Красновой они отметили годовщину свадьбы. Никита Пресняков и сам не может в это поверить, регулярно называя отношения со своей возлюбленной волшебными.

Свадьба сына Владимира Преснякова-младшего с Алёной Красновой стала одной из самых затратных в мире шоу-бизнеса. Кристина Орбакайте при поддержке супруга и звёздных родителей устроила пир с участием всех звездных друзей и родственников. Сам же Никита Пресняков является солистом группы Multiverse и пытается выбиться из тени своего семейства. Это он делает с помощью хобби: катание на скейтборде, паркура и ведения блога в YouTube.

«С 1 годовщиной», - написал на своей странице Пресняков. Поклонники пришли в недоумение, ведь мало кто из них мог поверить, что с момента свадьбы Преснякова и Красновой прошёл уже год. Судя по хэштегами из публикации, пара отмечает годовщину на пляже Майами в США. Подписчики пожелали искренних отношений и долгих лет совместной счастливой жизни.