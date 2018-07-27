ТНТ прокомментировал события вокруг съемочной площадки «Дома-2»

Сегодня, 18:08

Российский телеканал не собирается завершать скандальное шоу.

Канал ТНТ прокомментировал ситуацию, связанную с возмущением поклонников «Дома-2», о сносе съемочной площадки проекта. Стало известно, что владельцем участка является компания «ЕТК-Инвест», у которой подписан контракт с каналом, и руководство уверено, что подрядчик будет придерживаться ранее оговоренных условий.

Ранее сообщалось, что территория, на которой находится «Дом-2», будет снесена в пользу магистрали, которая будет проходить из Саларьева в Марьино. Власти Москвы пообещали компенсировать участок владельцу в ближайшие два месяца, а пока проект по строительству дороги отложен не будет.

События вокруг сноса данного объекта набирают обороты. Многие поклонники возмущены таким отношением к многолетнему телешоу, а люди, которым уже порядком поднадоел скандальный проект, жаждут его закрытия, но, скорее всего, перевесит правда фанатов шоу, так как ТНТ сообщил, что будет и дальше продолжать «Город любви», поскольку он является очень прибыльным для канала.