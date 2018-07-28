Нюша подверглась критике фанатов из-за лишних килограммов

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За пару месяцев до родов певица заметно поправилась.

Уже совсем скоро звезда станет мамой, но, невзирая на это, она продолжает активно посещать светские мероприятия. Недавно Нюша была замечена на свадьбе ее друзей. На мероприятии певица присутствовала вместе с своим мужем.

Поводом для бурного обсуждения стало не платье исполнительницы, а то, что она набрала лишние килограммы. На бедную певицу обрушилась целая буря негативных комментариев.

Однако, к счастью, нашлись и более лояльные поклонники Нюши. Люди поддержали ее, обратив внимание не только на фигуру, а и на то, что в плане внешности певица ни капли не изменилась и осталась такой же красивой.

Также исполнительница получила наставление от позитивной половины ее аудитории не обращать внимания на негатив, а продолжать выкладывать фотографии и радовать ими своих преданных фанатов.