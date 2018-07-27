Бузова в слезах ушла со съёмок «Дом-2» после конфликта с Романом Гриценко

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Жаркий поцелуй участника телестройки и телеведущей остался в прошлом. Ольга больше не намерена терпеть присутствие Гриценко на проекте.

Роман Гриценко не раз давал понять Ольге Бузовой, что неровно дышит к ней. В одном из выпусков телепроекта «Дом-2» певица упрекнула остальных участников, что им не хватает смелости проявлять свои чувства. После таких заявлений молодой человек подошёл к Бузовой и поцеловал её прилюдно. Отношения в итоге не завязались, и Гриценко переключил своё внимание на Ирину Пинчук. Юноша задаривал её цветами и ходил с девушкой на свидания. Очередной конфликт на лобном месте между Бузовой и Гриценко довела телеведущую до слез. Девушка заявила, что разочарована в поступках парня и больше не желает с ним разговаривать. Равнодушие Романа заставило девушку немедленно уйти со съёмок.

Пользователи предполагают, что Бузова начала ревновать Гриценко к другим участницам телестройки, хотя официальных отношений у пары нет. «Играет с парнями и ждёт от них преданности», «хочет, чтобы Гриценко прилюдно унижался перед ней», «взрослая женщина, а как малолетка себя ведёт», - гласят комментарии под отрывком из телешоу.