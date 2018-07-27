«Обколола все лицо»: Гагарина прибегла к акупунктуре

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В социальных сетях звезда часто делится со своими фанатами событиями из своей жизни и теперь она рассказала им об особой процедуре, которую испробовала на своем лице.

27 июля Полина Гагарина опубликовала в своем Instagram-аккаунте запись о том, как она прибегла к акупунктуре, приеме восточной медицины, для улучшения состояния своей кожи: «Восстанавливаюсь. А вы знакомы с акупунктурой?».

Многие подписчики похвалили звезду за то, что она так рьяно следит за здоровьем своего организма и кожных покровов. Однако также нашлись и люди, которые не были ознакомлены с данным видом процедур: «Обколола все лицо. Неужели это не больно?», «Что это? Больно?»«Что за процедура? Помогает? Есть эффект?» В большинстве своем поклонники хвалили звезду за выдержку такой болезненной процедуры и силу воли, но конечно же нашлись и критиканы: «Как это ужасно выглядит...Главное все гладко...»«Полина, поменяйте причёску...»«Пусть в селезёнку больше втыкают». Но певица не обращает внимание на беспочвенно злые комментарии и продолжает держать себя в форме и выглядеть на все 100%, чем и делится в социальных сетях со своими фанатами.

Акупунктура - это особый прием в китайской медицине, который осуществляется с помощью воздействия иголок на определенные точки организма, через которые происходят различного рода манипуляции.