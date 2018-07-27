Рустам Солнцев призывает звезд шоу «Дом-2» «грудью» защитить проект

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Мужчина уверяет экс-звезд телепроекта, что если они встанут на его защиту, поклонники будут им очень благодарны.

Рустам Солнцев в своем Instagram-аккаунте опубликовал видео-пост, в котором он призывает бывших звезд телешоу «Дом-2» Ольгу Бузову, Алену Водонаеву и Викторию Боню защитить проект и его территорию от застройки магистралью, так сказать «грудью». Некоторые пользователи весьма положительно отреагировали на закрытие шоу, где «люди ищут любовь» и несколько даже «агрессивно» положительно: «Когда на этом месте будет дорога, требую чтобы повесили огромный баннер со словами- "Здесь был зоопарк!"»,«Давно пора, может хоть закроют», «Пусть все бетоном закатают». А многие просто отшутились, мол, Водонаеву еще куда ни шло просить, а что покажут Бузова и Боня. Однако пока звезды никак не отреагировали на этот призыв.



Ранее сообщалось, что власти Москвы запланировали постройку магистрали из Саларьево в Марьино на месте «Поляны». Поклонники шоу уверены, что мэр Москвы не сможет поставить точку в существовании знаменитого проекта, так как все еще действует контракт между ТНТ и собственником, и шоу обязаны предоставить новую территорию. Но люди, которым проект уже порядком надоел, лишь обрадовались новости о закрытии ненавистной телепередачи и выразили мнение лишь одним словом: «Наконец-то!». По словам «хейтеров», территория «любви» является лишь рассадником разврата и странных, даже неадекватных, отношений между людьми.