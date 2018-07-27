«На кого я их оставлю?»: Сергей Шнуров «усыновил» двух петербургских бомжей

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Фронтмен рок-группы «Ленинград» наткнулся во время пробежки на бездомных мужчин, опубликовав в Instagram совместное фото с «родственной встречи».

«Это ж дети мои, на кого я их оставлю?», - прокомментировал Сергей Шнуров юмористический пост.

Подтянутый певец «усыновил» двух петербургских бомжей, параллельно осчастливив незнакомцев фото со звездой, во время традиционной утренней пробежки. Фанаты похвалили кумира за оригинальное чувство юмора, а также в очередной раз восхитились приверженностью Шнурова к спорту.

Молодец, что не впал в депрессию после расставания с Матильдой, продолжая следить за своим здоровьем, мотивируют лидера «Ленинграда» на новые свершения верные фанаты.

А быть веселым у Шнурова есть от чего. Накануне он расположился на второй строчке в рейтинге Forbes самых богатых российских звезд текущего года. С доходом в $13,9 млн рокер уступил лишь хоккеисту НХЛ Александру Овечкину ($14,5 млн).