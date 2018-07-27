Мария Ивакова рассказала, как провести «кровавую луну» с пользой

Сегодня, 15:50

Актриса Мария Ивакова написала, что для нее лунное затмение станет особым событием. Она рассказывает свой способ справиться со всеми негативными последствиями.

Вечер перед затмением должен стать разгрузочным – необходимо отказаться от ужина, алкоголя и шумной компании. Стоит немного помедитировать, чтобы очистить сознание для новых намерений и целей. Также Ивакова рассказала, как отпустить все, что тяготит ее подписчиков. Например, это может быть человек, с которым необходимо расстаться. Для этого важно представить, как он исчезает в лунном свете, и не сдерживать свои эмоции, если они появятся.

Также девушка советует отпустить негативные чувства – гнев, обиду, зависть и печаль. Для этого необходимо во время медитации усилить их, а потом медленно направить в луч света и подождать, пока они исчезнут. После всех очищающих процедур можно загадать желание. Чтобы с пользой провести ночь «кровавой луны», актриса рекомендует не пытаться «завоевать мир» и не устраивать скандалов.