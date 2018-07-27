Похудевший Басков с Чуриковой устроили зажигательные танцы в Баку

Сегодня, 15:08

Николай Басков не перестаёт удивлять своими выходками после похудения. Стройный певец на фестивале «Жара» в Баку умудрился танцевать под песни Светланы Лободы, чем приятно порадовал поклонников.

Какие молодёжные движения только не выбирал Басков во время танцев под песню «Суперзвезда» Лободы. Телеведущая Яна Чурикова составила ему компанию. Светлана Лобода разместила зажигательный танец своих коллег у себя на странице. Поклонники удивились не только внешнему виду Баскова, который значительно похудел за последние пару месяцев, но и лезгинке в его исполнении. Некоторые даже считают, что 41-летний Басков мог и брейк-данс станцевать, но песня оказалась слишком короткой, и сам «натуральный блондин» ещё не успел разогреться.

Поклонники пришли к выводу, что причиной его молодежных танцев стали теплые отношения с Викторией Лопырёвой и успех клипа песни «Ибица», которую он исполнил вместе с Филиппом Киркоровым. Сам же Басков так и не признался, на сколько килограмм ему удалось похудеть.