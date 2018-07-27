«Дом-2» VS Власти Москвы: Поклонники уверены, телестройка не закончится никогда

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На месте «Поляны» может появиться дорога из Саларьево в Марьино. ТНТ рассчитывает, что подрядчик будет выполнять действующий контракт.

Сегодня на глазах у миллионной публики набирает оборотов противостояние «Дом-2» VS Власти Москвы. За этим действием активно наблюдают поклонники шоу, которые уверенны, что телестройка не закончится никогда. На эту «святую веру» уповают и сами домочадцы, но постройка и решение правительства куда серьезнее. Известно, что столичные власти намерены начать стройку дороги из Саларьево в Марьино через знаменитую «Поляну», где каждый день собираются звезды скандалов и интриг. Также на лобном установят остановку «Антоновка» для скоростного трамвая. Сергей Собянин уже официально утвердил проект, его планируют сдать в эксплуатацию в 2020 году.

«Поляна» пресловутого «Дома-2» занимает площадь на 2,9 гектаров земли в новой Москве на территории нежилых строений. Земля находится во владении «ЕТК-Инвест» и на сегодняшний день контракт с ТНТ остается действительным.

Поклонники не верят в то, что решение властей может поставить точку в проекте, а потому надеются, что «Поляну» оставят на прежнем месте или дадут под пользование проекта другой участок, согласно с законодательством России. На всякий случай, «Дом-2» имеет территорию на Сейшелах и квартиры в жилом квартале, как-нибудь ситуация разрешится. Аудитория не готова пустить на самотек жизнь всех участников, ведь каждый фанат знает о кумирах все и даже больше, тем более публика женила и выдавала замуж ни одно поколение выпускников «Дома-2», а также становилась свидетелями рождения детей и краха семей.