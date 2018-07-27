Кайли Дженнер отдала 220 тысяч долларов за оранжевый Mercedes

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Девушка переживала, что её новый автомобиль не будет сочетаться с Lamborghini за 400 тысяч долларов.

Кайли Дженнер решила покрасить в оранжевый цвет свой Mercedes G-Wagon, за который отдала 220 тысяч долларов. Девушке было важно, чтобы дорогостоящий автомобиль сочетался с её предыдущей покупкой – Lamborghini за 400 тысяч долларов. Кайли Дженнер написала на своей странице в социальной сети Instagram, что изменения носят временный характер. «Это только на лето», - гласит комментарий к новому фото с двумя роскошными автомобилями.

20-летняя звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» месяц назад возглавила список самых богатых женщин по версии журнала Forbes. Её состояние оценивают в 900 миллионов долларов. Именно такая стоимость её косметического бренда Kylie's Cosmetics, который принадлежит ей на 100%. За один рекламный пост в своём Instagram-аккаунте с 110 миллионами подписчиков Кайли Дженнер просит 996 тысяч долларов, обогнав Селену Гомес и Ким Кардашьян.